D-Day 75 : diplomatie, symboles... les autres enjeux de ces cérémonies

Se rendre ou pas sur plages du Débarquement ? Pour Charles de Gaulle, ce sera non. En 1964, pour les vingt ans de l'événement, le Général préféra organiser une impressionnante cérémonie navale dans la rade de Toulon au mois d'août et commémorer ainsi le Débarquement de Provence. Pourtant, dix ans plus tôt en 1954, René Coty, président de la IVe République s'était rendu à Colleville-sur-Mer pour y déposer une gerbe.





A Toulon, les forces Alliées ne sont toutefois pas ignorées. Un parade militaire est organisé dans les rues où sont présents, notamment, des soldats américains et britanniques.