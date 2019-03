Le "califat" de Daech totalement éliminé après la chute de Baghouz

Les combats furent longs et âpres mais après plusieurs mois d'effort, les FDS ont réussi à s'emparer des dernières positions des combattants de l'Etat Islamique. Celles-ci étaient notamment dans le village de Baghouz, dans la région de Deir Ezzor, non loin de la frontière irakienne. Le dernier assaut des FDS contre l'ultime poche de l'EI avait été lancé début février et il s'agissait de la dernière phase d'une opération déclenchée en septembre dernier pour tenter de chasser le groupe des derniers secteurs sous son contrôle en Syrie.