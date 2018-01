Daech planifiait des attaques à Barcelone, deux mois avant celles de Paris

Selon les auteurs, El-Kaid avait pour mission de préparer des attentats à Barcelone. C'était sans compter la vigilance des autorités espagnoles, grâce auxquelles il a été arrêté en juin 2015 à Varsovie et transféré le mois suivant en Espagne où il a été emprisonné et accusé de terrorisme. Le rapport se base sur une série d'entretiens avec des responsables policiers et des services secrets ainsi que des documents judiciaires.





Selon le document, "au moment de son arrestation, el-Kaid était en route pour l'Espagne avec la mission de préparer des attaques à Barcelone et selon les enquêteurs, avait envisagé de les perpétrer en septembre 2015". Le réseau avait l'intention de frapper Barcelone "de manière similaire à ce qui a été commis plus tard à Paris et devait impliquer des effectifs de France et de Belgique, avec lesquels el-Kaid devait entrer en contact".





"De même que pour les attaques de Paris, le plan de Barcelone prévoyait d'opérer avec des fusils Kalachnikov et des bombes dans différents centres de grande affluence, tels que des salles de concert, des quartiers de bars et des évènements sportifs". Pour les auteurs de l'article, tout cela conduit à penser que "la direction francophone des combattants étrangers de l'Etat islamique était la plus activement impliquée dans les opérations extérieures".