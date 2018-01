Trois djihadistes françaises détenues en Irak risquent la peine de mort

La première, âgée de 28 ans et originaire de la région lilloise, est partie en zone irako-syrienne en 2015 avec son mari, qui aurait été tué là-bas. Elle est détenue avec sa fille, née sur place. "On ne sait pas de quoi on l'accuse exactement, quelles sont ses conditions de détention et si elle a les moyens de se défendre", a affirmé son avocat Martin Pradel à l’AFP, déplorant n'avoir "aucun retour du quai d'Orsay" mais "uniquement quelques informations de la Croix Rouge".





La seconde femme, Melina, 27 ans, originaire de Seine-et-Marne et partie en 2015, est détenue avec son enfant âgé de quelques mois. Ses trois premiers enfants ont été rapatriés. "Nous attendons de la France, si Melina devait être condamnée à mort, la même intensité de mobilisation que celle qu'elle a déployé ou déploie pour les autres Français condamnés à mort, notamment Serge Atlaoui", ont souligné ses avocats Me William Bourdon et Vincent Brengarth. Les autorités françaises ont déployé d'intenses efforts diplomatiques afin d'éviter l'exécution de Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie où il est accusé de trafic de drogue.