Dakota : le grand rassemblement des bisons

Dans la montagne du Dakota du Sud, l'automne est déjà bien installé. Il est donc temps, comme chaque année, de recenser les bisons. Pour ce faire, les cow-boys de la région travaillent ensemble pour les regrouper dans un même endroit avant chaque hiver. Avec des vétérinaires, ils vérifient la santé des troupeaux et contrôlent le nombre de naissances.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.