Danemark : le pays qui aime les impôts

Salariés, retraités, chômeurs, étudiants ou entreprises, au Danemark, tout le monde paie beaucoup d'impôts. Le pays est vice-champion du monde de la pression fiscale, juste derrière la France. Pourtant, sept Danois sur dix estiment qu'ils sont heureux de payer autant d'impôts. Et douze pourcents des habitants aimeraient contribuer encore plus. Quelles sont les raisons de cet engouement ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.