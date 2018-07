Dans l'enfer des "fermes à sang" : des juments avortées et saignées en Amérique latine pour les élevages français

À partir du sang extrait des juments, "on extrait le plasma et ce plasma, une fois congelé est exporté", indique dans une des vidéos le propriétaire d'une ferme à sang. L'hormone est vendue 1 million de dollars les 100 grammes, notamment en Europe, où elle est commercialisée par des laboratoires. L'un des plus gros exportateurs d'hormone eCG est l'entreprise Syntex, dont la filiale argentine a vendu pour 6 millions de dollar d'eCG en France entre janvier et mai 2017. La filiale uruguayenne a vendu quant à elle 5 millions de dollars d'hormone en France en 2017, selon les chiffres des douanes.





Disponible à travers une douzaine de médicaments en France, l'hormone eCG permet aux éleveurs de synchroniser les naissances d'animaux, améliorant ainsi la productivité des exploitations. Le principe est simple : l'hormone stimule les ovaires et synchronise les cycles. Elle peut augmenter le nombre d'ovulations et aussi traiter les cas d'infertilité", explique à Libération le vice-président de la fédération des syndicats vétérinaires de France (FSVF), le Pr. Jean-François Bruyas. Dans les élevages de chèvres ou de brebis, l'eCG permet de lisser la production de lait. Dans les élevages porcins, elle "augmente légèrement le nombre de petits par truie" et "permet de programmer, et donc de grouper, les mises-bas", poursuit le vétérinaire.