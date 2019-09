Dans la plus grande usine à glaçons d'Europe

JT 20H - La plus grande entreprise de fabrication de glaçons d'Europe se trouve en Espagne. En 2018, elle en a exporté cinq mille tonnes vers l'Hexagone.

Les glaçons sont indispensables aux apéros. Mais avant de pouvoir se retrouver au fond de nos verres, ils ont parfois parcouru des centaines de kilomètres. Une de nos équipes s'est rendue en plein cœur de l'Espagne pour vous faire découvrir la plus grande usine à glaçons d'Europe.



