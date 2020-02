Dans son discours sur l'état de l'Union, Donald Trump fait campagne pour lui-même

Dans un pays qui se nomme les Etats-Unis, et en marge du traditionnel discours sur l'état de l'Union, rarement on aura vu autant d'expressions de désunion politique dans l'enceinte du Congrès. Il y a eu les images qui ont crevé l'écran, celle du président des Etats-Unis Donald Trump évitant ostensiblement de serrer la main que lui tendait la cheffe démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Puis celle de cette dernière, une fois l'allocation terminée, déchirant dans un geste spectaculaire sa copie du discours.

Il y a eu aussi l'attitude des uns et des autres durant le discours en soi. "Contrairement à tant d'autres avant moi, je tiens mes promesses", a lancé Donald Trump, sans cesse coupé par les ovations debout et les "USA, USA" des républicains, tandis que dans l'autre moitié de l'hémicycle, l'opposition démocrate restait assise et le plus souvent de marbre. C'est que nous nous trouvons dans une année électorale, et la bataille, particulièrement rude, a déjà commencé.