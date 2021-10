Dark web : Europol arrête 150 personnes dans un vaste coup de filet mondial

C'est l'un des plus grands coups de filet réussis à ce jour sur le dark web : quelque 150 personnes qui achetaient ou vendaient de la drogue ou des armes sur cette version clandestine d'Internet ont été arrêtées dans le monde entier, a annoncé mardi 26 octobre Europol, l'agence européenne de police.

Plusieurs millions d'euros en espèces et en bitcoins, des monnaies électroniques, ainsi que de la drogue et des armes ont également été saisis dans cette opération intitulée "DarkHunTOR" et déployée conjointement "en Australie, Bulgarie, France, Allemagne, Italie, aux Pays-Bas, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis".

Depuis plusieurs mois, les polices internationales s'attaquent de plus en plus au dark web, une version parallèle de la Toile où l'anonymat des utilisateurs est garanti. DarkHunTOR a ainsi permis d'arrêter 65 personnes aux États-Unis, ainsi que, entre autres, 47 arrestations en Allemagne, 24 au Royaume-Uni, quatre en Italie et quatre aux Pays-Bas. Parmi elles, "des cibles d'importance", se félicite l'agence européenne. Les forces de l'ordre ont également saisi 26,7 millions d'euros en espèces et bitcoins ainsi que de la drogue, notamment 25.000 comprimés d'ecstasy, et 45 armes à feu.