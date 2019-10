DATAS - Pays, âge moyen, sexe... : qui sont les lauréats du prix Nobel d’économie depuis 1901 ?

DÉCRYPTAGE - Le Nobel de sciences économiques est dévoilé ce lundi 14 octobre. En attendant, LCI vous livre quelques données intéressantes pour vous faire une idée du profil-type des personnalités qui ont reçu cette distinction depuis sa mise en place en 1969.

Au total, entre 1901 et 2018, les prix Nobel ont été attribués 590 fois, à 904 personnes et 24 organisations. Même si les Nobel réservent bien des surprises chaque année, en regardant les chiffres de plus près, il s'avère que seuls quelques pays (dont la France) en ont quasiment l'exclusivité. Et ce, dans toutes les catégories, sans exception ! De même, il apparaît très clairement que les lauréats sont en grande majorité de sexe masculin : seulement 51 femmes l'ont reçu depuis sa création.

Sur la deuxième marche du podium, loin derrière les Etats-Unis (59 lauréats), vient le Royaume-Uni (11). La France, avec 3 récipiendaires, occupe la troisième place ex-æquo avec le Canada et la Norvège. Dans ce domaine de recherche, le premier Nobel tricolore fut l'économiste Maurice Allais en 1988, pour ses travaux sur "la théorie de l'équilibre général et partiel".

La grande majorité des Nobel sont des hommes. Mais quel âge en moyenne ont-ils au moment où ils reçoivent leur prix ? 59 ans toutes catégories comprises, nous dit l’Académie royale des sciences de Suède sur son site internet. Rien de bien surprenant. D'autant plus que cette distinction vient le plus souvent récompenser une carrière plus qu'une découverte. Il est toutefois très variable en fonction des domaines : les physiciens, en particulier, ainsi que les chimistes, puis les médecins, sont plus jeunes, tandis que femmes et hommes de lettres, ainsi les lauréats au prix Nobel de la paix sont généralement plus âgés.

Le plus jeune lauréat au Nobel d'économie est l’Américain Kenneth Arrow. Il était âgé de 51 ans lorsqu'il a été récompensé en 1972, "pour ses travaux sur la théorie du bien-être et sur les équilibres généraux de l'économie". Son compatriote Leonid Hurwicz, doyen pour cette catégorie, était, quant à lui, âgé de 90 ans lorsqu'il a été reçu le prix en 2007 "pour ses travaux pionniers dans le domaine de la théorie de la conception des mécanismes d'incitation".