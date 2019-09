David Martinon, un ambassadeur sous très haute protection à Kaboul

Le quotidien de diplomate français dans la capitale afghane est extrêmement dangereux. Reportage auprès de David Martinon, ambassadeur de France à Kaboul, à quelques jours de l'élection présidentielle en Afghanistan.

C'est une vie en alerte, entouré de sac de sables, et vêtu en permanence d'un gilet pare-balles lors de ses déplacements. David Martinon est ambassadeur de France en Afghanistan, à Kaboul. Dans ce pays devenu l'un des plus dangereux de la planète, le travail de représentation du diplomate se fait avec cette contrainte permanente de la sécurité.

Sept policiers du RAID assurent sa protection quotidienne, et logent au sein de l'ambassade dans une chambre attenante à celle du diplomate. Dans la capitale de l'Afghanistan plus aucun quartier n'est sûrs. Début septembre une attaque à l'explosif a eu lieu dans une zone où résidaient diplomates et ONG, la "zone verte", a fait seize morts et plus de 120 blessés. L'Afghanistan est le théâtre ces derniers jours d'une série d'attentats sanglants revendiqués pour la plupart par les talibans. Ils interviennent peu avant la tenue de l'élection présidentielle prévue le 28 septembre prochain.