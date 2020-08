De l'eau dans le gaz entre la Grèce et la Turquie : que se passe-t-il en Méditerranée orientale ?

La Méditerranée orientale, objet de toutes les convoitises. La Grèce et la Turquie - mais pas qu'elles - tentent en effet de mettre le grappin sur de vastes gisements gaziers qui s'y trouvent. Et les deux pays semblent prêts à tout pour arriver à leurs fins : Ankara y a déployé lundi un navire de recherche sismique, escorté par des bâtiments militaires. Un affront pour Athènes, qui dénonce une violation de ses frontières, mais aussi une source d'inquiétude pour l'Union européenne. Explications.

Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi la reprise des prospections turques en Méditerranée orientale, en réponse à la signature d'un accord maritime entre Athènes et Le Caire qui a suscité la colère d'Ankara. Cet accord vise à délimiter les frontières maritimes entre la Grèce et l'Egypte, et semble être une réponse directe à un accord similaire conclu en novembre entre la Turquie et le gouvernement officiel libyen.

Erdogan est rapidement passé aux actes : la marine grecque a localisé ce mardi un navire turc, l'Oruç Reis au sud-est de l'île de Crète. Il est escorté par cinq navires militaires turcs, le tout sous la surveillance de bâtiments de guerre grecs. Officiellement, ce bateau doit procéder ces prochains jours à des recherches dans une zone située au large de la province turque d'Antalya, entre les îles de Crète et de Chypre. Mais pour Athènes, cette zone fait partie de son territoire maritime en raison de la présence de la petite île de Kastellorizo au large d'Antalya.

La Grèce, qui dénonce une violation de ses frontières maritimes, en appelle désormais à Bruxelles : elle va "déposer une demande pour un sommet d'urgence du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne", a déclaré mardi le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.