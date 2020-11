De lointains aïeux de Joe Robinette Biden étaient-ils Français ?

Aux Etats-Unis, l'usage veut qu'entre le prénom et le nom de famille, les parents choisissent un nom intermédiaire, ou "middle name", souvent choisi en hommage à des aïeux. "Joseph" (son prénom complet) Biden en possède un : "Robinette". Il y a une quinzaine d'année, l'intéressé s'était expliqué sur l'origine de ce nom, indiquant qui s'agissait de celui de sa grand-mère maternelle. "C’est un nom français. Cela remonte à très longtemps. Il paraît que les Robinette sont venus avec Lafayette et ne sont jamais repartis. Je n’en sais rien. ce n'est pas une certitude."

Alors que la presse britannique s'intéresse de près aux ancêtres (avérés) de Joe Biden en Irlande, qu'en est-il de la branche française de sa famille ? Le moins que l'on puisse dire est qu'elle est aujourd'hui largement débattue : la Revue française de généalogie note en effet que les recherches permettent bien d'identifier une "famille issue d’un Allen Robinette, arrivé en Pennsylvanie vers 1694 avec ses enfants et sa femme, Margaret Symm, qu’il avait épousée à Londres, en 1653. On dit que cet homme était un Quaker (dissident de l’église anglicane) et qu’il aurait été le fils d’un huguenot français réfugié en Angleterre..."

Le problème, poursuit la revue, vient du fait que "les généalogistes anglais sont très partagés au niveau du père de cet Allen, avec, pour les uns, un Richard Robinett, originaire du Surrey, et pour les autres un James Robinette et une lignée remontrée sur plusieurs générations en Angleterre, jusqu’à un John Robinette, né vers 1487, donc bien antérieur à l’exode huguenot".

Difficile, dès lors, d'attribuer des origines françaises à celui qui, le 20 janvier, deviendra le 46e Président américain. "Quand Joe Biden évoque des ancêtres français nommés Robinette et venus avec Lafayette aux Etats-Unis, c’est une élucubration, une légende", assure le généalogiste Jean-Louis Beaucarnot, interrogé par 20 Minutes.