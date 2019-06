Débarquement : vol au-dessus de la Manche à bord d'un Dakota

À deux jours des commémorations du 75ème anniversaire du débarquement, l'heure est au dernier préparatif sur la plage de Normandie. Et comme en France, l'événement aura une dimension historique en Grande-Bretagne. Ce mercredi 5 juin, une flotte d'avions datant de la seconde guerre traversera la Manche exactement comme à l'aube du 6 juin 1944. L'une de nos équipes a pu embarquer exceptionnellement dans l'un de ces avions, le mythique DC-3 Dakota.



