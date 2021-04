Décès de Bernard Madoff : comment le pionnier de la finance est devenu "l'escroc du siècle"

"Je laisse la honte en héritage à ma famille et mes petits-enfants." En juin 2009, au dernier jour de son procès, Bernie Madoff avait fendu l'armure, reconnaissant avoir infligé "beaucoup de peine et de souffrance" autour de lui. De la honte et de la peine, certes, mais également des pertes abyssales qui lui ont valu le surnom d'"escroc du siècle".

Cette figure de la finance new-yorkaise, mort ce mercredi à 82 ans dans le pénitencier de Caroline du Nord où il purgeait une peine de 150 ans de prison, restera comme l'auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire. Issu d'une famille juive modeste du Queens, Bernard Madoff a fondé une société de courtage alors qu'il était encore à l'université, à la fin des années 1950. Au fil des années, il parvient à se bâtir une double image de pionnier de la finance et de personnalité de l'establishment.

Il aura fallu la crise financière de 2008 pour dévoiler le scandale. D'un seul coup, Bernie Madoff s'est trouvé face à de multiples demandes de retraits massifs, tandis que les dépôts se raréfiaient. Son système s'est alors effondré, à la façon d'un château de cartes. De nombreuses institutions financières et des clients fortunés se sont retrouvés piégés, parmi lesquels l'acteur américain Kevin Bacon, l'écrivain Elie Wiesel ou le réalisateur Steven Spielberg, qui ont perdu plusieurs millions de dollars. Certaines de ses victimes connaissent un fin dramatique : Thierry de la Villehuchet, financier français installé à New York et qui avait placé chez Bernie Madoff environ 1,4 milliard de dollars de clients tels que Liliane Bettencourt, s'est suicidé dans son bureau de Manhattan fin décembre 2008.

Le système Madoff ? Une fraude pyramidale, "à la Ponzi". Son principe : piocher dans les dépôts de ses nouveaux clients pour rétribuer ou rembourser des investisseurs plus anciens. Devenu une figure de Wall Street, il a offert, en plus des services de courtage (vente et achat de titres pour le compte de clients), un véhicule de placement, devenu rapidement un succès.