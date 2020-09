Décès d'un étudiant bizuté : les suspects condamnés à "une simple dissertation" ?

Le 4 décembre 2018, trois étudiants parmi lesquels Sanda Dia ont participé à une forme de "baptême", et ce en vue d'intégrer un cercle d'étudiants nommé Reuzegom, exclusivement masculin. "Après avoir bu de grandes quantités d’alcool, les trois 'bleus' ont été amenés en voiture à Vorselaar, à environ 50 kilomètres de Louvain", résume la RTBF. Au cours de la soirée, les membres de ce collectif leur auraient demandé "de rester dans un trou rempli de glaçons. Les étudiants auraient dû boire de l’huile de poisson, ce qui aurait provoqué une augmentation anormale de leur taux de sel dans le sang. Les trois étudiants ont ensuite été admis à l’hôpital UZA à Edegem". C'est là que Sanda Dia est décédé, quelques heures plus tard.

Suite à la mort du jeune homme, le cercle étudiant a été dissout et ses 18 membres sanctionnés. L'université de Louvain leur a ainsi imposé 30 heures de travaux d’intérêt général et l'écriture d'un essai sur les rituels de baptême. C'est à la rédaction de ce texte que se réfèrent les publications évoquant aujourd'hui une "dissertation". Des sanctions perçues comme très clémentes, puisque des professeurs de l'établissement avaient publié une lettre ouverte pour dénoncer le "signal" envoyé aux "étudiants actuels et futurs". Ce à quoi le recteur a répondu par la présomption d'innocence et le souhait de voir s'exercer la justice. Les auteurs présumés ont pu poursuivre leurs études et certains, à l'issue, être diplômés.