Amazon envisage "une reprise progressive" dans ses entrepôts en France le 19 mai

Bien que le géant américain a largement profité du confinement pour faire fleurir son chiffre d'affaire, les six entrepôts d'Amazon en France gardent portes closes depuis le 16 avril. Cette décision avait été imposée par un jugement, après l'inquiétude des représentants du personnel sur les risques encourus avec l'épidémie. Après être allé en appel pour continuer son activité en France, Amazon avait non seulement dû fermer, s'était vu refuser le chômage partiel par l'Etat, et avait en plus été contraint de suspendre la livraison des produits non indispensables durant le confinement.

Pour éviter toute propagation du virus à la réouverture, "la reprise sera progressive et se fera sur le principe du volontariat, avec des mesures incitatives", assure les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et SUD dans un communiqué commun. Les modalités précises de cette reprise, notamment le nombre de salariés appelés à travailler dans les entrepôts doit être finalisée ce lundi, lors de réunions CSE (comités sociaux et économiques), selon Sud, le premier syndicat chez Amazon.