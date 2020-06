Réouverture des frontières : faute d’accord trouvé, l’Union Européenne reporte sa décision

Trop prématuré pour prendre une décision. Les Européens ne parviennent toujours pas à s’accorder sur une liste de pays que leur niveau de contamination au Covid-19 permettrait de considérer comme "sûrs", permettant à leurs résidents de venir en Europe en juillet, selon des sources diplomatiques à Bruxelles.

Vendredi soir, les ambassadeurs des pays de l’UE et de l’espace Schengen avaient proposé une liste d’une quinzaine d’Etats, qui exclut les Etats-Unis où l’épidémie semble hors de contrôle, et qui inclut la Chine sous condition. La présidence croate de l’UE avait donné aux Etats membres jusqu’à samedi soir pour se prononcer lors d’un vote, mais certains ont réclamé plus de temps. "Les consultations continuent, et vont se prolonger jusqu’à lundi", a indiqué une source diplomatique européenne. "Il est difficile de prédire une issue, mais la présidence espère pouvoir passer à un vote lundi", a-t-elle précisé.