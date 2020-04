Les restaurants fermés après le déconfinement du 11 mai : quelle stratégie chez nos voisins européens ?

Lundi soir, lors de son allocution aux Français, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé le prolongement du confinement jusqu'à la date du 11 mai 2020. A compter de cette date, si l'épidémie de Covid-19 en France régresse, la vie "normale" pourra reprendre progressivement pour une partie des Français, les plus "vulnérables" devant rester confinés, même après le 11 mai.

Du côté des établissements accueillant du public, la consigne est, elle aussi, évolutive. Si les écoles, crèches et lycées vont rouvrir leurs portes petit à petit, à l'instar des entreprises qui pourront offrir à leurs employés les bonnes conditions de travail, le secteur de la restauration est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Qu'en est-il chez nos voisins européens ?

En Autriche, où l'épidémie de Covid-19 a contaminé 14 106 personnes et fait 384 décès, si le déconfinement est en marche, avec la réouverture de l'ensemble des petits commerces ce mardi, les bars, hôtels et restaurants restent fermés jusqu'à mi-mai, au même titre que les écoles. Une décision finale sur la réouverture des restaurants sera prise à la fin du mois d'avril. Déjà requis dans les supermarchés et les pharmacies, le port du masque sera obligatoire dans les transports publics et les supermarchés.

Du côté italien, où 159 516 cas ont été recensés, dont 20 465 décès, le début du déconfinement est prévu le 4 mai prochain, une semaine avant la France. Néanmoins, les bars, restaurants et coiffeurs vont garder porte close jusqu'à nouvel ordre, quand les magasins pour bébés, certaines industries et les librairies ont pu rouvrir ce mardi, lors de la première étape de ce déconfinement progressif. Un processus qui aura des consignes très strictes, à savoir une distance d'un mètre entre chaque personne, un client à la fois autorisé dans les boutiques, aucune personne debout dans les transports en commun et le port obligatoire des masques.

En Espagne, où 170 099 personnes ont été contaminées, pour 17 756 décès, les magasins, bars et restaurants, hôtels, écoles, universités ainsi que les activités culturelles, fermés depuis la mi-mars, ne devraient pas rouvrir avant de longues semaines, à l'instar de la France et de l'Italie. En revanche, une étape a été franchie cette semaine avec la reprise partielle du travail, notamment dans le secteur de l'industrie et de la construction. Environ un million d'employés seraient concernés par cette reprise d'activité professionnelle.