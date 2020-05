L'Italie rouvrira ses frontières le 3 juin, Castaner déplore une "décision unilatérale"

Bientôt le retour des vacanciers en Italie. Le pays s'apprête à rouvrir ses portes dès le 3 juin prochain aux touristes de l'Union européenne et décide d'annuler la quarantaine obligatoire. Ces nouvelles mesures ont été annoncées dans la nuit de vendredi à samedi à l'issue d'un Conseil des ministres. Cinquième destination mondiale avec 94 millions de touristes accueillis l'an dernier, l'Italie a largement pâti de la crise sanitaire du coronavirus. Le tourisme représente 13% de son PIB.

Sauver le tourisme et l'agriculture

"L'ouverture des frontières italiennes aux citoyens européens non seulement favorise le tourisme mais sauve également les récoltes avec le retour d'environ 150.000 travailleurs saisonniers de Roumanie, Pologne et Bulgarie", s'est par ailleurs réjoui l'un des principaux syndicats d'agriculteurs italiens.

Ces mesures s'appliquent "dans le respect des liens dérivant de l'ordre juridique de l'Union européenne", précise le gouvernement italien dans son décret , alors que les frontières européennes de l'espace Schengen sont actuellement fermées. Ces dispositions pourront toutefois évoluer en fonction d'un éventuel "risque épidémiologique". A partir du 3 juin, il sera également possible pour les Italiens de voyager librement dans tout le pays, sans aucune limitation, sauf en cas de résurgence de l'épidémie de Covid-19 qui a fait près de 32.000 morts dans la péninsule.

En ce qui concerne les activités économiques et commerciales, le gouvernement se limite à fixer des principes généraux de sécurité à respecter à partir du 18 mai, sans mentionner de secteur spécifique ou de mesure précise. Le décret pris par le président du Conseil Giuseppe Conte laisse ainsi aux régions la possibilité de réouverture de leurs grands commerces non-alimentaires, instituts esthétiques, coiffeurs ou bars et restaurants, alors que celle-ci était initialement prévue pour le 1er juin. Un nouveau calendrier accueillit avec enthousiasme en Italie. Il s'agit d'une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie italienne, alors que le pays table sur une baisse impressionnante de -9% du PIB en 2020. Seule la Grèce accusera un plus lourd impact en Europe, avec une chute estimée à -10%.

Confinés depuis le 10 mars et autorisés à se déplacer uniquement dans leur commune d'appartenance seulement pour des motifs de santé et de travail, les Italiens pourront également de nouveau se déplacer librement à partir du 18 mai à l'intérieur de leur région. De quoi doper les déplacements et la consommation.