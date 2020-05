Déconfinement : la France pour une réouverture des frontières en Europe au 15 juin

Edouard Philippe a expliqué que "certains pays" européens "ont choisi avant d'autres de rouvrir leurs frontières" internes, mais "nous prenons nos décisions à notre rythme et nous avons considéré que le bon moment pour qu'on puisse accéder à notre territoire national, ce sera le 15 juin". "On a encore beaucoup de travail sur ces questions", mais "il me semble important de dire à nos concitoyens quelle est la perspective. La perspective, c'est le 15 juin, ça n'est pas le 2 juin et dans les conditions qu'on aura l'occasion de préciser", a poursuivi le Premier ministre lors de sa présentation de la phase 2 du plan de déconfinement.