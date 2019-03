Découverte : la renaissance de Palmyre

Les autorités syriennes prévoient de rouvrir aux touristes le site archéologique de Palmyre et de rapatrier ses reliques. Après huit années de guerre, la restauration de cette merveille classée au patrimoine de l'UNESCO a pu commencer. Et à Damas, des chercheurs tentent de reconstruire les objets antiques endommagés par les terroristes.



