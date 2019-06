Découverte : le chocolat du bout du monde

Le Costa Rica est une référence en matière de qualité. Ses forêts, sa biodiversité exceptionnelles apportent au cacao un côté boisé et floral. Stéphane Roux, un maître chocolatier, a fait le voyage et a créé sur place sa propre plantation. Il envisage de produire à neuf mille kilomètres de l'Hexagone jusqu'à trois tonnes de cacao par an.



