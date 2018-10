Découverte : les Japonais fous de nos pâtisseries

L'excellence de la pâtisserie tricolore est particulièrement appréciée à l'étranger. C'est d'ailleurs le cas au Japon. Pour en savoir plus, nos reporters sont allés à la rencontre de l'un des pionniers dans ce domaine à Tokyo: il s'agit de Frédéric Madelaine. Rappelons-le, les Japonais sont prêts à débourser autour 4 euros pour nos gâteaux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.