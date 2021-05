Découverte macabre en Chine : des chiots et des chatons à l'agonie retrouvés dans des colis

Le refuge a publié des vidéos sur le réseau social Weibo , montrant les boîtes empilées jusqu'au plafond du camion. Dans celles-ci, étaient entassés chats et chiens, tous âgés de moins de trois mois. Les bénévoles ont fait une description apocalyptique de la découverte de la cargaison, évoquant "les aboiements et des miaulements (des animaux, ndlr)".

"Comme la porte du camion était fermée, il n'y avait plus d'air et ils ne pouvaient qu'étouffer", ont-ils écrit. "Beaucoup de petits chats et chiens étaient en train d'agoniser ou étaient déjà morts". Les volontaires sont restés avec les animaux toute la nuit, les nourrissant et leur donnant de l'eau, pendant qu'ils subissaient des inspections sanitaires de la part des autorités.

Le pays connaît depuis quelques années une vogue des boîtes mystères. Le principe ? Acheter en ligne un cadeau dont on ignore le contenu, le plus souvent un jouet ou une figurine. En 2019, ce marché des "colis aveugles" était évalué à hauteur d'environ un milliard d'euros, selon le cabinet d'études de marché Qianzhan Intelligence.

Sur le réseau social Weibo, une internaute confie avoir vu des colis "surprises" contenant un chat ou un chien de race pour à peine un euro en vente sur internet. "On commande une créature vivante et puis on se retrouve avec un animal mort étouffé, de faim, de chaud ou de froid", imagine l'internaute horrifiée. Le hashtag "animal dans boîte mystère" avait été vu 420 millions de fois vendredi sur Weibo. "Ce n'est pas une mode mignonne ni un jouet dont on se débarrasse du jour au lendemain", s'insurgeait un autre internaute. "Ces pochettes 'surprise' me font dire que nous vivons dans une société folle et terrifiante."