Découvrez les photos officielles du mariage du Prince Harry et de Meghan Markle

Les photos officielles du mariage du prince Harry et de Meghan Markle viennent d'être dévoilées. Le premier cliché, en noir et blanc, met en scène le duc et la duchesse de Sussex tout sourire, assis sur des marches. Sur le second cliché, les jeunes mariés sont entourés de la famille royale et de la mère de la mariée. Et sur le dernier cliché, ils sont entourés par les enfants. Ces photos ont été prises dans l'enceinte du château de Windsor par Alexi Lubomirski. Il s'agit du même photographe qui avait réalisé les photos du couple pour officialiser leurs fiançailles.



