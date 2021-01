Décrets et sommet pour le climat... Joe Biden avance au pas de charge sur l'urgence climatique

Le président américain a dans le même temps pris une série de mesures en faveur du climat, lui permettant de se rapprocher de manière concrète de son objectif d'abandon progressif des énergies fossiles, et d'une neutralité carbone dans le secteur énergétique d'ici 2035 et dans l'ensemble de l'économie d'ici 2050.

La première d'entre elles, et non des moindres, est celle d'un moratoire sur les forages d'hydrocarbures sur les terres et dans les eaux fédérales. S'il n'aura pas d'incidence sur les concessions déjà accordées, il permettra à Joe Biden de tenir l'une de ses promesses de campagne.

Le président américain a également annoncé que les considérations climatiques deviendraient un élément essentiel de la diplomatie et des politiques de sécurité américaines. Le réchauffement climatique va ainsi être considéré comme une "urgence nationale", ce qui impliquera, rapporte le New York Times , la reconstitution d'un conseil scientifique composé d'experts. Il permettra de coordonner le programme climatique de Biden aux côtés d'un groupe de travail national sur le climat qui comprendra 21 dirigeants d'agences gouvernementales.

Dans un entretien diffusé jeudi 10 décembre sur la radio publique NPR, l'émissaire spécial pour le climat, John Kerry, estimait qu'il ne sera "pas si simple", pour les États-Unis, de "retrouver leur crédibilité" auprès des autres pays engagés pour le climat, la lutte contre le réchauffement climatique ne se contentant pas seulement de promesses. En signant ce mercredi cette série de décrets et en annonçant l'organisation d'un sommet pour le climat, Joe Biden frappe néanmoins fort. Pour Gene Karpinski, le président du parti écologique de la League of Conservation Voters, il s'agit du "plus grand jour pour l'action climatique depuis plus d'une décennie". "Et ce qui le rend encore meilleur, c'est que le président Biden et la vice-présidente Harris ne font que commencer", se réjouit-il dans les colonnes du Guardian.

La liste des tâches à accomplir par Joe Biden est en effet conséquente. Des chercheurs du Sabin Center for Climate Change Law de la Columbia Law School à New York ont dressé une liste de 159 mesures relatives au climat, décidées par Donald Trump, qui diminuent les protections environnementales, et sur lesquelles le président élu pourrait revenir. Mais malgré toute la bonne volonté du monde, le temps perdu en matière de protection du climat, lui, ne se rattrape pas.