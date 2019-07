Décrit par ses fans comme l'"Emmanuel Macron grec", qui est Kyriakos Mitsotakis, grand favori des élections en Grèce ?

Pour son pays, ce père de trois enfants rêve "d’une croissance forte, d’une Grèce autonome", comme l’indique son slogan. Et ce à grands coups de réformes. En 2017 déjà, il notait dans un entretien pour EuObserver que "l'austérité" ne devait "pas être confondue" avec les réformes. Grand défenseur de la classe moyenne, appauvrie par la crise à cause, selon lui, "de la surimposition d’une politique clientéliste", il défend le marché libre et se place comme l’ennemi juré de l’étatisme. Auprès de l’AFP, il annonce vouloir que son pays retrouve une "croissance ambitieuse" - entre 3 % et 5 % du PIB contre 2% actuellement - et ce "grâce aux investissements privés, aux exportations et à l’innovation". De quoi "créer de nouveaux et meilleurs emplois" comme il le dit et le redit à longueur d’interviews. Une politique libérale associée à un discours sécuritaire et patriotique. Il a notamment fait campagne en critiquant le traité de Macédoine du Nord, estimant que c’était un "recul national", il promet d’embaucher plus de policiers et compte mener une politique dure en terme d’immigration, proposant de reconduire les réfugiés qui n’obtiennent pas le droit d’asile en Turquie.