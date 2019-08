Jair Bolsonaro suggère à un journaliste de "faire caca un jour sur deux" pour préserver l’environnement au Brésil

Le dirigeant, qui a fait campagne en soutenant l'industrie agroalimentaire, a enchaîné sur un autre commentaire pouvant prêter à polémique, en encourageant à une "planification des naissances". "Quand on voit que la population mondiale augmente de plus de 70 millions par an, il faut une politique de planning familial." Car au-delà de toutes ces nouvelles bouches à nourrir, le président estime que le nombre d'enfants dans une famille est inversement proportionnel au niveau d’éducation des parents. Et bien qu'il ait lui même cinq enfants, Jair Bolsonaro se considère évidemment comme "l'exception à la règle".