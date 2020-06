"Defunding the police" : se dirige-t-on vraiment vers un démantèlement de la police à Minneapolis ?

Cette annonce fait écho à un mouvement qui prend peu à peu de l'ampleur aux Etats-Unis, derrière le slogan "Defunding the police". Une expression que l'on pourrait traduire par "définancer la police" et qui va à l'encontre des politiques sécuritaires habituellement menées outre-Atlantique. Si le "démantèlement" annoncé à Minneapolis prend forme, il ne passera pas forcément par la disparition pure et simple de la police. En revanche, une organisation nouvelle va émerger, avec une stratégie tournée en priorité vers les habitants.

Les partisans du mouvement "Defunding the police", notamment la nouvelle génération d'élus démocrates incarnée par Alexandria Ocasio-Cortez, ont sans nul doute accueillir ces annonces avec enthousiasme, eux qui réclament des mesures similaires à l'échelle des Etats-Unis. Le "principe de base" de ce mouvement, relate The Guardian, "est que les budgets gouvernementaux et les dépenses de sécurité publique doivent donner la priorité au logement, à l'emploi, à la santé communautaire, à l'éducation et à d'autres programmes vitaux, plutôt qu'aux agents de police."

Les partisans d'un maintien de l'ordre strict, défenseurs de la police et de son fonctionnement, n'ont pas tardé à manifester leur opposition. Le mouvement "Defunding the police" leur semble non seulement constituer une réponse inadaptée aux problèmes soulevés par la mort de George Floyd, mais aussi une vision risquée. Ce qu'a défendu le président Trump à travers une prise de position publique. Il a ainsi affiché sa colère sur Twitter (comme souvent), dans un message sans ambiguïté. "La loi et l’ordre, pas la fin des financements et l’abolition de la police ! Les démocrates de la gauche radicale sont devenus fous", s'est-il emporté.

Sans surprise, les policiers américains rejettent eux-aussi ces annonces et jugent dangereux une baisse des financements dont ils disposent. Ils ont ainsi expliqué que dans le contexte actuel, les pillages et dégâts matériels observés dans les villes lors des manifestations apportaient la preuve que la police manquait de moyens pour assurer le maintien de l'ordre, et qu'une réponse juste consisterait au contraire à augmenter les ressources à leur disposition.