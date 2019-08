Déjà 251 rescapés à bord de l'Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée

"Nous sommes les seuls dans la zone, les garde-côtes libyens ne répondent pas", a expliqué le coordinateur des opérations de recherches et secours (SAR, selon l'acronyme anglais) de SOS Méditerranée, Nicholas Romaniuk. Celui-ci fait également valoir les conditions météo favorables qui peuvent inciter aux départs. En outre, la célébration de l'une des principales fêtes du calendrier musulman, l'Aïd el-Kébir, allège peut-être aussi la présence des autorités sur les plages libyennes.





La plupart des personnes recueillies à bord depuis que le bateau est entré dans la zone de recherches sont Soudanaises, pour près des deux tiers environ (64,5%). Mais le premier bateau pneumatique secouru vendredi 9 août transportait, en revanche, 81 personnes issues d'Afrique de l'Ouest. Venues notamment du Sénégal et aussi de Côte d'Ivoire pour chercher du travail en Libye, elles ont été incitées à quitter le pays par la guerre. MSF, qui se charge de leur enregistrement à bord, a noté ce dimanche que 81% des dernières personnes secourues ont entre 18 et 34 ans et que 17% sont des mineurs.