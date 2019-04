Démission de Bouteflika : les Algériens veulent également un changement de tout le systsème

En quelques semaines de manifestation, les Algériens ont réussi à faire démissionner le président Abdelaziz Bouteflika. Ils revendiquent également un changement de tout le système politique du pays. Une transition compliquée commence alors en Algérie et des élections peuvent être prévues d'ici trois mois. Qui pour remplacer Bouteflika ? A quoi faut-il s'attendre ?



