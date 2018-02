Démission de Jacob Zuma en Afrique du Sud : du président de l'espoir aux soupçons de corruption

Âgé de 75 ans, Jacob Zuma devrait probablement s'écarter de la vie politique. La fin d'une carrière débutée dès le plus jeune âge : jeune homme, il a passé dix ans au bagne de Robben Island, au large du Cap, avec Nelson Mandela. Une fois libéré, Jacob Zuma dirige la mise en place des structures clandestines de l'ANC dans sa région d'origine, avant de prendre le chemin de l'exil. Il y dirige les services de renseignements de l'organisation à la fin des années 1980.





Après la légalisation de l'ANC en 1990, c'est le retour en Afrique du Sud. Cadre du parti, il participe aux négociations qui mènent aux premières élections démocratiques de 1994 et à la victoire de son parti et de l'icône Nelson Mandela. Une fois l'ANC au pouvoir, "JZ" devient ministre provincial au KwaZulu-Natal (nord-est), puis vice-président de la République en 1999 jusqu'à son limogeage en 2005. Sa traversée du désert n'est que de courte durée : il prend le pouvoir en s'appuyant sur l'aile gauche de l'ANC et les syndicats. Il incarne alors les espoirs de promotion des plus pauvres. Fin 2007, il parvient à prendre les rênes du pays : il réussit tout d'abord à évincer de la direction du parti Thabo Mbeki qui l'avait limogé de la vice-présidence du pays deux ans plus tôt à cause, déjà, d'accusations de corruption. Quelques mois plus tard, il se venge en obtenant la tête de son rival, contraint de quitter son poste de chef de l'Etat.