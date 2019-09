Denham Carboot : à la fois une foire, un vide-grenier et un marché

JT 13H - Les vide-greniers de Denham, en Angleterre, sont les seuls endroits où l'on peut dégoter des trésors cachés à très bas prix. L'important est de savoir négocier.

De l'autre côté de la Manche, c'est la grande saison des brocantes. Tous les samedis, durant quatre mois, Denham, en Angleterre, se transforme en un immense parking de vide-greniers. Les chineurs de toutes les régions arrivent très tôt dans la matinée sous peine de ne plus trouver de place pour leur voiture. Sur ce terrain situé à une heure de Londres, il n'y a qu'un seul secret pour les clients : toujours obtenir un prix.



