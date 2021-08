Départ des forces américaines d'Afghanistan : le 31 août, une date plus que jamais compromise

Cependant, ceux-ci ont d'ores et déjà prévenu qu'ils n'accepteraient pas de prolongation des évacuations après le 31 août. "La réponse est non", sinon "il y aura des conséquences", a réagi Suhail Shaheen, porte-parole des talibans, auprès de la chaîne de télévision britannique Sky News.

En attendant, la course contre la montre qui s'est engagée à l'aéroport de Kaboul afin d'évacuer dans l'urgence le plus possible d'étrangers et d'Afghans d’ici à cette date limite continue. La situation reste chaotique et tendue aux alentours, alors que des milliers d'Afghans continuent de se presser contre les grilles.