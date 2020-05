Le policier incriminé dans la mort de George Floyd avait déjà fait l'objet de 18 signalements

Son visage a marqué les esprits. Sa liberté a provoqué la colère. Celui qui est accusé d'avoir asphyxié George Floyd est désormais arrêté. "Le policier impliqué dans la mort de M. Floyd, qui a été identifié comme Derek Chauvin, a été placé en détention" par la police criminelle, a annoncé ce vendredi 29 mai le commissaire John Harrington, du département de la Sécurité civile du Minnesota. Il est inculpé d'acte cruel et dangereux ayant causé la mort et d'homicide involontaire.

Entre autres raisons de cette colère, l'impunité à laquelle les forces de l'ordre auraient le droit. Et pour cause, l'officier, qui a rejoint les rangs de la police de Minneapolis en 2001, avait déjà été impliqué dans plusieurs incidents. En tout, il a fait l'objet de 18 plaintes en interne , selon le département de police, qui n'a cependant pas précisé de quelles infractions il s'agissait.

Mais les médias locaux ont fouillé son passé. Et retrouvé plusieurs articles le concernant. Ainsi, le plus grand quotidien de l'État du Minnesota, Star Tribune, rappelle qu'en 2008, l'homme avait tiré et blessé un individu sans armes après un appel pour violences domestiques. The Daily Beast note quant à lui que Derek Chauvin était l'un des cinq officiers mis en congé forcé de trois jours après la mort d'un individu lors d'une opération policière. Les autorités avaient par la suite déterminées que cette équipe avait agi "de manière appropriée" en abattant le jeune homme de 23 ans et ses hommes avaient pu reprendre du service.

Chacune des plaintes disponibles sur la base de données en ligne d'un collectif qui documente les cas de violence policières, montrent qu'elles se sont toutes conclues par "aucune sanction" ou uniquement une lettre d'avertissement. Ce groupe, baptisé le Communities United Against Police Brutality - littéralement les Communautés unies contre la brutalité policière - reproche également à cet individu d'avoir indirectement provoqué la mort de trois personnes. Elles sont décédées après qu'une voiture, que poursuivaient Derek Chauvin et un autre agent, les a heurtées, en 2005. Une situation qui est loin d'être une exception. A ses côtés, l'officier Tou Thao, lui aussi limogé, a six plaintes à son actif, dont l'une est toujours en cours.