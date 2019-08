Derrière les fraises espagnoles, le cauchemar des saisonnières marocaines : exploitation, harcèlement et viols (1/2)

C’est en tout cas ce qui transparaît du récit des saisonnières, notamment dix d’entre elles qui ont porté plainte en 2018, comme l’écrivent plusieurs médias, dont le New York Times. Deux mois après leur arrivée, elles ont signalé aux officiers de la Guardia civil être exploitées, violées et agressées sexuellement dans les champs de Doñaña 1998, près d’Almonte, au sud-ouest de l’Espagne. Depuis, elles sont bloquées dans le pays et attendent leur procès. Dans une vidéo illustrant la cagnotte lancée par leur avocate, Belén Luján Sáez, en soutien à ces jeunes femmes qui ne peuvent pas travailler faute de visa, elles témoignent d’échanges de nourriture et d’eau contre des faveurs sexuelles. Face caméra et visage recouvert, la voix de l’une d’entre elle se met à trembler lorsqu’elle évoque cette "prostitution" endurée alors qu’elle voulait simplement "améliorer sa situation". "On nous considère comme des femmes de la rue."





Dans les pages d’El Pais, qui évoque la "révolution" de ces saisonnières, Fatima décrit, tout en "se frottant les seins et le vagin", ce que lui a fait subir son patron. Elle se remémore, à l’aide d’un interprète, avoir "hurlé", "pleuré", pendant que son agresseur tentait de l’embrasser de force en lui baissant son pantalon. Une autre, Aïcha, dit avoir tenté de refuser les avances d’un homme entré sans autorisation dans sa chambre. Venue travailler pour payer l’opération de l’un de ses enfants, elle s’écroule lorsqu’elle en parle. Mariée, elle ne pourra dorénavant plus retourner dans son pays, son mari l’ayant reconnue sur l’une des photos des dix victimes. Le fait même d'avoir été maltraitée, dans le monde rural musulman, constitue une cause "d'exclusion sociale", précise l'avocate de WLW.





Des témoignages appuyés par un taux d’avortement excessivement élevé dans la région. D’après l’enquête de Correctiv, qui cite une travailleuse sociale du centre local de santé publique, il y a ainsi eu 185 avortements à Palos et dans la ville voisine de Moguer en 2016. 90% d'entre eux ont été réalisés sur des travailleuses immigrées.