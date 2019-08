Derrière les fraises espagnoles, le cauchemar des saisonnières marocaines : un "système toxique" en place dans les deux pays (2/2)

Sauf qu’au-delà d’en faire de la main-d’œuvre soumise, ces règles jouent aussi le jeu de la domination. Car la sélection se fait notamment sur la précarité. Comme nous l'explique la chercheuse au CNRS, un questionnaire donné à 65 d'entre elles a montré un profil sociologique semblable. "La majorité est analphabète, pauvre, issue de milieux ruraux et marginaux." Elles ont donc besoin de ce travail et de cette rémunération, et feront tout pour mener à bien cette mission qui les a menées loin de leurs proches. "Même si pour cela elles doivent s’abîmer les mains, le dos, leur santé" ou encore "se faire exploiter et parfois harceler sexuellement". Le moindre faux pas peut les mener directement à la case départ. S’ajoute au rapport de domination celui de leur isolation, et donc de leur "invisibilisation". Physiquement, d’une part, puisqu’elles se trouvent dans des serres au milieu de la campagne andalouse, à des kilomètres de la ville la plus proche. Et verbalement, puisqu'elles ne connaissent pas un mot d'espagnol.





Pourtant, malgré ces exactions et un travail fastidieux, les saisonnières restent satisfaites de leur condition de travail, meilleures à leurs yeux que celles de leur pays d’origine. Et c’est bien là la clé du problème. "Malgré les nombreux points négatifs, elles souhaitent continuer à partir en Espagne car elles s’y enrichissent", regrette Chadia Arab. Parfois, leurs revenus peuvent être multipliés "par dix ou quinze" en quelques mois, leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille et de gagner en autonomie, voire, parfois, de les mener jusqu’à l’émancipation.





Pour toutes ces raisons, personne ne veut réellement mettre fin à cet échange de main-d'oeuvre. Pas même Women's Link Worldwide (WLW). Hannah Wilson est l’une des avocates de cette ONG qui fournit des services juridiques à ces migrantes. Elle nous assure vouloir préserver ces "opportunités d’emploi", mais "pas dans un système qui viole les droits humains". "On parle de gagnant-gagnant, sauf qu’aujourd’hui le seul gagnant c’est l’entreprise !"