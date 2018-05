Des affrontements meurtriers à la frontière entre Israël et la bande de Gaza

Cette journée du 14 mai marque un anniversaire, celui de la création de l'État d'Israël il y a 70 ans. Ce lundi restera aussi comme l'un des plus sanglants de ces dernières années. L'armée israélienne a tiré à balles réelles sur des civils palestiniens qui protestaient contre le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem. C'est à Khan Younès dans le sud de l'enclave palestinienne qu'ont eu lieu les heurts les plus violents. Il y a eu 16 morts, et plus de 400 blessés dont de très graves.



