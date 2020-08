Des "agents innervants" à l'origine de l'empoisonnement d'Alexeï Navalny ?

"Les muscles ne sont plus capables de se contracter et de se relâcher. Ils sont pris de sortes de spasmes. Tous les muscles sont touchés, et l'effet le plus crucial concerne ceux qui sont responsables de la respiration", a notamment expliqué le toxicologue Alastair Hay de l'université de Leeds, cité par l'organisme britannique Science Media Centre.

L'effet de la cholinestérase peut être réversible selon la nature de l'inhibiteur. Dans les cas les plus graves, l'intoxication peut aboutir à la mort par étouffement ou arrêt cardiaque. La procédure de soins classique est de stabiliser les fonctions vitales du corps (respiration, battements du cœur). Parallèlement, il faut administrer au patient de l'atropine, ce dont bénéficie l'opposant russe depuis samedi. L'atropine bloque les récepteurs de l'acétylcholine pour empêcher son accumulation dans le système nerveux. Le temps, si le traitement fonctionne, de permettre au corps d'évacuer le toxique et de produire à nouveau l'enzyme qu'il ciblait.

La plupart du temps, ces armes chimiques se présentent sous forme liquide, plus ou moins fluide. La rapidité d'action dépend du mode d'administration : une inhalation à forte dose peut provoquer la mort en quelques minutes. Le processus est plus long si l'agent pénètre dans le corps non pas via le système respiratoire mais via la peau.