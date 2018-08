Des armes à feu imprimables en 3D ? La justice américaine retoque l'autorisation de l'administration Trump

Les Américains devaient normalement pouvoir, dès le 1er août, ignorer leur propre système de contrôle des armes, en toute légalité. Les personnes ayant l'interdiction d'acheter des armes à feu, et celles qui veulent posséder une arme illégale dans leur État auraient pu facilement contourner la loi. Car ce mercredi chaque habitant s'était préparé à pouvoir se fabriquer un pistolet "do it yourself" grâce à une simple imprimante 3D, depuis chez lui et sans restriction aucune. Ces armes sont entièrement en plastique, mais ont la capacité et la puissance nécessaires pour tirer à balles réelles. Mais la justice américaine est intervenue in extremis.