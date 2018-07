Des armes à feu imprimées en 3D en libre accès dès demain aux Etats-Unis

Les Américains pourront, dès le 1er août, ignorer leur propre système de contrôle des armes, en toute légalité. Les personnes ayant l'interdiction d'acheter des armes à feu, et celles qui veulent posséder une arme illégale dans leur État pourront, aussi, facilement contourner la loi. Chaque habitant pourra, depuis chez lui et sans restriction aucune, se fabriquer un pistolet “do it yourself” grâce à une simple imprimante 3D. Ces armes sont entièrement en plastique, mais ont la capacité et la puissance nécessaires pour tirer à balles réelles.