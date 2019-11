Des casques de réalité virtuelle pour augmenter la production des vaches ?

Utilisés pour s'adonner aux jeux vidéo ou pour consulter films, photos ou vidéos, les casques "VR" de réalité virtuelle vont sans doute se retrouver en nombre au pied des sapins à Noël. À l'avenir, les utilisera-t-on également dans les étables ? Si l'on en croit un article du Moscow Times, publié en anglais, des éleveurs laitiers russes ont récemment procédé à des expérimentations de cette technologie sur le bétail.

L'objectif ? Calmer les bêtes, en leur diffusant des images relaxantes, et faire baisser de manière significative l'anxiété et les niveaux de stress. En ligne de mire, les paysans et les autorités espèrent des répercussions positives sur la production laitière.

L'article, très sérieux en apparence, est agrémenté de la photo d'une vache équipée du dispositif. D'ordinaire utilisé pour une morphologie humaine, il semble avoir été adapté à l'animal.