Des catastrophes naturelles touchent le Japon et les États-Unis

Des inondations terribles ont touché les régions d'Hiroshima et de Kyoto, au sud et à l'ouest du Japon. Des glissements de terrain ont piégé les habitants. Près de deux millions d'entre eux ont dû être évacués. Selon un bilan temporaire, au moins vingt personnes sont mortes et des dizaines sont portées disparues. Et aux États-Unis, les incendies ont repris en Californie. Les feux se propagent, notamment en raison de la canicule.



