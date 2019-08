Des dizaines de Palestiniens blessés après une confrontation avec l'armée israélienne sur l'esplanade des Mosquées

Conséquence de ces violences, la police israélienne avait dans un d'abord interdit l'accès de l'esplanade aux juifs qui, eux, commémorent aussi une importante fête religieuse, Ticha Beav, qui commémore la destruction des deux Temples. Troisième lieu saint de l'islam, après la Kaaba (La Mecque) et la Mosquée du Prophète (Médine), est donc aussi le lieu saint le plus important aux yeux du judaïsme. Ce dont témoignaient les fidèles juifs venus se recueillir sur place. Mécontents, ils ont fini par obtenir de s'y rendre : "Ça fait 2.000 ans qu'on attend pour être ici et le jour (anniversaire) où le Temple est détruit, on nous dit de ne pas entrer, c'est grave!" s'indignait ainsi Sophia Gehula Cohen.





Les violences ont été condamnées aussi bien par l'Organisation de libération de la Palestine que par la Jordanie, qui ont chacune dénoncé "l'agression" contre l'esplanade des Mosquées par les forces israéliennes. Chef du Hamas, le parti politique islamiste palestinien à la tête de la bande de Gaza et adversaire revendiqué d'Israël, Ismaïl Haniyeh y a vu la confirmation de "la dimension religieuse du conflit" israélo-palestinien.