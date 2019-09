Des inondations exceptionnelles dans le sud-est de l'Espagne

JT 20H - Depuis deux jours, la situation est inquiétante en Espagne, à cause de graves inondations qui y ont lieu. Un premier bilan a déjà fait état de deux morts.

Dans le sud-est de l'Espagne, de très violents orages ont provoqué, mercredi soir, des crues soudaines, entre Valence et Alicante. Les corps sans vie de deux Espagnols, âgés d'une soixantaine d'années ont été retrouvés à bord de leur véhicule. En raison de ces pluies torrentielles exceptionnelles, plus de 80 communes au sud-est du pays sont maintenues en alerte rouge, pour la journée de vendredi.



