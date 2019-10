Des manifestants réclament la démission du gouvernement libanais

JT 13H - Les habitants manifestent massivement depuis plusieurs jours à Beyrouth, au Liban. Ils dénoncent la corruption des politiques sur fond de pauvreté.

A Beyrouth, l'annonce d'une nouvelle taxe sur les appels effectués via les applications Whatsapp et Viber, a suffi à déstabiliser le gouvernement et à paralyser le Liban. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays, notamment pour réclamer la démission du gouvernement et la révolution. Ils accusent également la classe politique de corruption. Le Parti chrétien, allié du Premier ministre, a d'ailleurs annoncé son départ de la coalition au pouvoir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.