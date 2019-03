Des migrants détournent jusqu’à Malte un pétrolier censé les reconduire en Libye

Que s’est-il passé ensuite ? "Le capitaine a répété plusieurs fois qu'il n'avait plus le contrôle du navire et que lui-même et son équipage étaient forcés et menacés par un certain nombre de migrants exigeant qu'il fasse route vers Malte", a plus tard précisé la marine maltaise, elle aussi par voie de communiqué. Ce qui a fait dire à Matteo Salvini mercredi : "C'est la démonstration la plus évidente qu'on ne parle pas d'opérations de secours de pauvres naufragés fuyant la guerre mais d'un trafic criminel d'êtres humains géré de manière criminelle."