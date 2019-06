Des millions de manifestants dans les rues de Hong Kong pour s'opposer au projet de loi sur les extraditions vers la Chine

Mais le mouvement dépasse la question des extraditions et exprime un ressentiment beaucoup plus large contre le gouvernement et contre Pékin, accusés de rogner depuis des années les libertés du territoire semi-autonome. A Lion Rock, un sommet située dans la partie continentale de Hong Kong, une immense bannière avait été déployée : "Défendez Hong Kong !" Ces derniers jours, la cheffe du gouvernement s'était retrouvée de plus en plus isolée, les députés proPékin prenant eux-mêmes leurs distances par rapport au texte au motif qu'il porterait atteinte à l'environnement économique de Hong Kong.





Sa reculade représente toutefois une volte-face rare de la part d'autorités qui avaient refusé de céder le moindre pouce de terrain aux protestataires de la "révolte des parapluies" en 2014. Ils n'avaient pas obtenu l'élection du chef du gouvernement au suffrage universel, et des figures clé du mouvement sont aujourd'hui en prison. "Les groupes pro-démocratie ne vont pas s'arrêter là. Ils veulent profiter de la dynamique contre Carrie Lam", a expliqué l'analyste politique Willy Lam. "Ils vont maintenir la pression et continuer sur cette lancée".